La grande ruota panoramica sul lungomare prolunga la sua apertura: "Resterà in città fino ad aprile"

La ruota panoramica sul lungomare di Bari sarà attiva fino ad aprile: ad annunciarlo e il Comune che ha accolto positivamente le richieste dei gestori. La giostra, dunque, sarà in città anche fino al weekend successivo alle festività pasquali. L'approdo dell'attrazione su largo Giannella, inaugurata lo scorso 6 dicembre, è stato reso possibile anche grazie all'impegno di Confcommercio: “La ruota panoramica è stata forse l’attrazione più fotografata e raccontata di Bari degli ultimi mesi - commenta l'assessore cittadino al Commercio Carla Palone -. Tutti, grandi e piccini siamo stati almeno qualche minuto con il naso all’insù ad osservare questa sorta di gigantesca giostra, meravigliati dalla sua bellezza che, se possibile, rendeva a sua volta ancora più bello il nostro lungomare. Siamo contenti inoltre che, dopo un naturale scetticismo iniziale, sono stati migliaia i cittadini che hanno apprezzato questa attrazione e che hanno accolto questa novità. Anche per questo abbiamo accolto con favore la richiesta dei gestori di restare a Bari oltre la prima scadenza concordata e permettere ad altre persone di godere della magia della ruota approfittando delle feste pasquali. Ringrazio ancora una volta il Comando della III Regione aerea per averci concesso lo spazio e il tempo per questa proroga”.