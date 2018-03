Ultimi giorni di 'ruota' sul lungomare? Il primo bilancio è positivo: "Visitata da migliaia di persone"

Dall'alto di una cabina la città ha un fascino speciale, come, del resto, ammirare il lungomare dove da mesi si è posato, completando idealmente lo skyline della città. Per molti la ruota panoramica della rotonda di largo Giannella è diventata un must per tanti e baresi e turisti che, in questi mesi hanno fatto un giro. L'attrazione più fotografata degli ultimi mesi a Bari dovrebbe chiudere i battenti (salvo sorprese) al termine del week-end successivo a Pasqua, ma non sarebbe neppure esclusa una nuova 'proroga', dopo la prima, particolarmente gradita dai cittadini, annunciata a gennaio scorso. Al momento, ovviamente, non c'è nulla di ufficiale, né di deciso: la 'deadline' è sempre fissata nella prima decade di aprile.

"Esperimento" largamente positivo

Il bilancio sarà fatto al termine ma in migliaia, tra famiglie, ragazzi e meno giovani hanno acquistato biglietti e provato la grande giostra, ammirando un panorama inedito e inaspettato: "Siamo davvero contenti - spiega l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone - perchè i cittadini, dopo qualche diffidenza iniziale, hanno apprezzato la novità che ha reso ancor più bello il nostro lungomare". Selfie e scatti hanno contagiato grandi e piccoli, rimasti incantati davanti alla ruota, ripresa anche con i droni da tutte le angolature: "Ormai fa parte del lungomare, sarebbe un peccato venisse tolta", dicono alcuni ragazzi nei paraggi dell'attrazione in una mattinata dal profumo di mare e di primavera. Un auspicio condiviso dalla maggior parte dei baresi che, in questi mesi, hanno commentato positivamente, attraverso i social, l'arrivo della ruota. Chissà che Pasqua non riservi qualche gradita sorpresa. In ogni caso il Comune può essere felice di un esperimento largamente positivo e complessivamente riuscito.