La ruota panoramica lascia il lungomare, ritorno in autunno? Il Comune: "In trattativa per un'altra attrazione"

Lo smontaggio è già quasi completato, ma la ruota panoramica potrebbe far ritorno sul lungomare di Bari il prossimo autunno. Nelle prossime settimane, come previsto, l’impresa che gestisce la ruota si trasferirà sulla Riviera Romagnola. Intanto, però, Comune e Camera di Commercio lavorano anche su un altro fronte, per portare presto in città una nuova attrazione, come spiega l'assessore allo Sviluppo economico Carla Palone.

“La presenza della ruota panoramica è stato un grande successo per la città di Bari - spiega l’assessora Palone - lo dimostrano l’affetto con cui i baresi l’hanno vissuta e il rammarico con cui in questi giorni stanno salutando una delle attrazioni più importanti che la nostra città abbia mai avuto. Come già annunciato, siamo in contatto con i gestori per replicare l’esperienza della ruota nei prossimi mesi, forse già ad autunno. In questi giorni, sempre in collaborazione con la Camera di Commercio, stiamo lavorando per portare un’altra attrazione a Bari che possa offrire ai baresi e ai tanti turisti e visitatori una nuova occasione di divertimento. Al momento non ci sono dettagli sulla tipologia di struttura che arriverà in città”.