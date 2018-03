La ruota panoramica a Bari fino a metà maggio, arriva l'ok dei gestori: "Attrazione per la festa di San Nicola"

La ruota panoramica rimarrà in largo Giannella, a Bari, fino al 14 maggio. Una notizia che era nell'aria già da qualche settimana e che ora trova conferma nelle parole dell'assessore allo Sviluppo economico Carla Palone. In mattinata i gestori della ruota panoramica hanno dato l'ok a trattenere l’attrazione a Bari per tutta la durata di una festa simbolo per Bari: San Nicola.

“La festa di San Nicola è l’appuntamento più atteso dai baresi - ha spiegato l’assessore . Per questo abbiamo lavorato per regalare a tutti qualche altro giorno ancora, per sospirare davanti alla bellezza della nostra città e, magari, godersi i fuochi d’artificio da 55 metri d’altezza. La ruota panoramica, probabilmente l’attrazione più ammirata e fotografata di Bari, resterà durante tutta la festa di San Nicola, che quest’anno comincia il 6 maggio, e ci accompagnerà fino a primavera inoltrata". Una notizia che di certo farà felici coloro che finora non hanno potuto salire sull'attrazione per guardare la città dall'alto e che ora, con l’allungarsi delle giornate e i colori della primavera "regalerà uno scenario ancora più suggestivo" assicura la Palone.