Ultimi giorni di ruota panoramica sul lungomare, il saluto del sindaco Decaro: "Bello averla qui. Ci rivedremo presto"

“Il nostro saluto alla ruota che domani va via. È stato bello averti qui con noi, ci hai fatto scoprire una Bari bellissima. Ci vediamo presto": è l'arrivederci del sindaco Antonio Decaro alla ruota panoramica di largo Giannella. Un'attrazione che, negli ultimi mesi, ha cambiato il volto del lungomare cittadino, consentendo a tanti di poter ammirare la città da una prospettiva inedita. Lunedì, infatti, la giostra lascerà il capoluogo pugliese: il primo cittadino, con una delle sue bambine, ha voluto percorrere un ultimo giro di saluto e ringraziamento ai gestori "che hanno regalato a Bari una grande opportunità". Per l'ultima domenica di ruota vi saranno iniziative speciali con musica e animazione dalle 17 alle 20. Non una festa d'addio ma d'arrivederci, sperando che la giostra, decisamente apprezzata da baresi e turisti, possa ritornare in città.