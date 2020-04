"Dalla Russia con amore" arrivano in dono i dispositivi di protezione: in Puglia 15mila mascherine Ffp2

"Dalla Russia con amore", un messaggio speciale (dai richiami cinematografici) per accompagnare un carico più che mai prezioso, in un momento come questo, per l'Italia e per la Puglia. A dare notizia del dono arrivato dalla Russia è con un post su Fb, Michele Emiliano.

"Ci sono gesti che dicono più delle parole. Sono arrivate poco fa in Puglia alcune forniture donate dalla Russia all’Italia (a noi 15.000 mascherine FFP2 (DPI), 4.000 mascherine chirurgiche, 20 colli di bende non DPI tipo Montrasio). Con il popolo russo noi pugliesi abbiamo un legame molto speciale, che abbiamo coltivato e rafforzato negli anni. Per questo mi ha colpito leggere stasera il messaggio di amicizia e incoraggiamento che ha viaggiato insieme a questo carico di forniture per noi così importante".

Intanto sempre nella serata di ieri in Puglia sono arrivate nuove forniture dalla Protezione civile, trasportate con un Dornier 238 dell’Aviazione dell’Esercito Italiano e un ATR 42 della Guardia Costiera. Il materiale è stato trasportato ai depositi di transito con mezzi dell’Esercito per la immediata distribuzione a cura della Protezione civile regionale. Risultano arrivate: 15.000 mascherine FFP2 (DPI), 4.000 mascherine chirurgiche, 20 colli di bende non DPI tipo Montrasio. Tuttavia, il fabbisogno quotidiano della Puglia è di 33.500 mascherine tipo FFP2 e di 135mila mascherine di tipo chirurgico.