Resta intrappolato in una cantina: incastrato per ore dietro un muro, gattino salvato dalle guardie dell'Anpana

Si era infilato chissà come in uno stretto spazio tra due muri, nella cantina di un'abitazione a Rutigliano, restando incastrato. Per fortuna, il suo miagolio incessante e disperato ha attirato l'attenzione di alcuni passanti, che hanno allertato la Polizia locale. E' così scattata la richiesta di intervento alle guardie ecozoofile dell'Anpana, che hanno lavorato per oltre due ore per tirare fuori il micio intrappolato.

Dopo il recupero, il gattino è stato visitato dal veterinario: era disidrato ma comunque in buone condizioni. Per lui, dopo lo spavento, cibo, acqua e tante coccole.