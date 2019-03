Rutigliano, scoppia rissa in strada: giovane ferito

Scoppia la rissa in strada e un giovane finisce in ospedale. E' accaduto nel pomeriggio in via Leopardi, a Rutigliano. Ad avere la peggio un ragazzo albanese di 24 anni, soccorso e trasportato in ospedale con ferite al volto e alla testa.

Nel violento litigio sarebbero state coinvolte almeno quattro persone, tutte albanesi, alcuni dei quali sarebbero stati trovati in possesso di cacciaviti. Sul posto sono intervenuti carabinieri e agenti della Polizia locale: sarebbe stata proprio proprio una pattuglia di vigili, di passaggio, ad accorgersi della rissa mettendo fine a quanto stava accadendo. I quattro soggetti sono stati identificati e la loro posizione è al vaglio dei carabinieri. Il ragazzo, che avrebbe riportato un trauma cranico e facciale, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale.

Ancora ignoti i motivi che hanno innescato lo scontro in strada. La rissa odierna sarebbe la 'prosecuzione' di una lite avvenuta già ieri pomeriggio.