Al via la stagione dei saldi anche a Bari: tra sconti e promozioni, i consigli per non sbagliare

Il conto alla rovescia è terminato. La stagione dei saldi può cominciare, tra sconti, ribassi e le solite raccomandazioni per gli acquisti sicuri. Si inizia oggi, 6 luglio, per proseguire fino al prossimo 15 settembre anche se, le occasioni, a Bari come altrove, erano già disponibili in diversi punti vendita, 'mascherati' da promozioni-fedeltà.

Per i commercianti, sarà l'opportunità per recuperare dopo una primavera non troppo positiva anche per via del maltempo che, secondo le stime del Codacons, avrebbe incentivato i clienti a spendere di meno, con un ribasso del 30% del volume d'affari rispetto all'anno precedente. La soluzione? Per Codacons è quella di abolire i saldi e lasciare più flessibilità ai commercianti di applicare gli sconti e ai clienti di scegliere.

I consigli per evitare problemi

Altroconsumo ha approntato un decalogo per affrontare con tranquillità la stagione dei saldi, scegliendo con attenzione ed evitando problemi. In particolare, è importante confrontare il cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato, nonché la qualità dei capi e, nel caso di reso, conservare lo scontrino. Provare sempre i vestiti può essere un modo giusto per evitare i cambi che sono a discrezione del commerciante. Occhio anche alla merce stagionale, a volte affiancata da quella in saldo. Altroconsumo, inoltre, ricorda che la garanzia vale per due anni dall'acquisto. I negozianti sono tenuti sempre ad accettare carte di credito senza aumenti di prezzo.