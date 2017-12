Riqualificare i cinema pugliesi, sei milioni con il bando della Regione: tra i vincitori 3 sale baresi

Ci sono anche tre strutture baresi tra i 13 progetti finanziati dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Avviso pubblico da complessivi 6 milioni di euro per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo per riqualificare le sale cinematografiche. Tra i vincitori 'Il Piccolo' di Santo Spirito, l'Abc e AncheCinema Royal. I fondi consentiranno di migliorare strutture, arredi e tecnologie, con la possibilità di creare nuovi servizi e contenuti per stimolare la crescita di spettatori e dell'occupazione nel settore.

“Proporrò alla Giunta regionale - ha affermato l'assessore pugliese Loredana Capone - l'implementazione delle risorse destinate al bando fino a coprire tutti i progetti ammessi. Perché i cinema, soprattutto le piccole sale, sono parte del tessuto urbano. Sono economia e sogno nello stesso tempo. Sono evasione ed aggregazione sociale. Sono impresa e racconto. Sono lavoro e meraviglia. Sono artigianato, industria ed emozione. Salvare anche una sola sala cinematografica vuol dire contribuire a salvare il cinema come arte e come industria. La sua storia, il suo futuro. Per chi nel cinema ci lavora, per chi, come me, semplicemente lo ama".