Blitz nelle sale gioco di Bari e della provincia: "Riciclaggio di denaro con prestanomi attraverso le vincite"

La Guardia di Finanza sta eseguendo numerose perquisizioni a seguito dell'inchiesta della Procura del capoluogo sulla gestione di 14 sale slot di Bari, della provincia e della Bat, riconducibili ai componenti di una famiglia barese storicamente attiva nel settore del gioco, legata ad un noto clan criminale.

Complessivamente sono 53 i decreti di perquisizione locale, domiciliare e personale, nei confronti di altrettanti soggetti, persone fisiche e imprese. Secondo gli investigatori, alcune sale sarebbero state utilizzate per attività illecite con intestazione delle vincite a persone compiacenti e prestanome anziché ai reali vincitori mediante la cessione di ticket vincenti a soggetti non giocatori che li acquisterebbero per riciclare denaro contante nella loro disponibilità. In corso ulteriori approfondimenti investigativi, disposti dalla Procura della Repubblica di Bari.