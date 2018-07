Restyling via Sparano, completato anche il 'salotto letterario': panchine a mezzaluna e frasi di Benedetto Croce sul pavimento

Via Sparano ottiene il suo salotto letterario. Sono terminati stamattina i lavori nell'ultimo spazio creativo pensato nell'ambito del restyling della via pedonale. Domani l'impresa provvederà a togliere le recinzioni nel tratto compreso tra via Dante e via Principe Amedeo, rendendo pienamente fruibile lo spazio dedicato a Benedetto Croce.

Il nuovo salotto

Sono sue, infatti, le frasi riportate sul pavimento del salotto, che comprende anche sei panchine a forma di mezzaluna e le nuove piantumazioni in corrispondenza degli incroci e sull'intero isolato tra via Dante e via Nicolai. Qui, all’incrocio con piazza Umberto, si sta anche lavorando sulla fascia centrale e sulle aiuole per il verde.

I prossimi lavori

Ora che le recinzioni sono state totalmente eliminate negli otto isolati della strada pedonale, i lavori proseguiranno nel mese di agosto per completare la pavimentazione in corrispondenza dell’incrocio con via Crisanzio, una direttrice tra le più trafficate del quartiere Murat, e concludere le lavorazioni dei salotti verdi su tutte le altre intersezioni stradali degli incroci precedentemente pavimentati. Contemporaneamente partiranno i lavori per la riqualificazione dell’asse centrale di piazza Umberto.

“Quello che ci sembrava un traguardo irraggiungibile all’inizio di questo cantiere, oggi è diventato realtà – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, che in giornata ha effettuato un sopralluogo sul cantiere -. Con il camminamento centrale di via Sparano, finalmente l’idea della progettualità per intera può essere apprezzata ed è ben visibile a tutti. È stato un cantiere non semplice, che ha interrotto la vita quotidiana di centinaia di persone che su quella strada lavorano e vivono ma lo stiamo portando a termine e di questo non posso che ringraziare tutti i commercianti e i cittadini, per la collaborazione e la pazienza mostrata in questi mesi”.