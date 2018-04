Erano rimasti bloccati in mare a Giovinazzo, bagnanti salvati dall'intervento della Guardia Costiera

Erano rimasti bloccati in mare, non riuscendo a tornare a riva forse per la corrente troppo forte. A salvare i due bagnanti in difficoltà nell'area balneare dello stabilimento 'Riva del Sole' di Giovinazzo, sono stati i militari della Guardia Costiera di Molfetta.

In mattinata era stato inviata una richiesta di soccorso alla Capitaneria da parte di un cittadino, che aveva avvistato i due bagnanti in mare aperto. E' stato quindi inviato un mezzo nautico di soccorso, mentre una squadra coadiuvava le operazioni via terra. Contemporaneamente è stato chiesto l'intervento di un'autoambulanza del 118, che ha soccorso i due. Il primo è riuscito autonomamente a tornare, mentre il secondo veniva soccorso con l'ausilio di un pattino dello stabilimento. "I due sono in buone condizioni" riferiscono dal comando della Capitaneria di porto, mentre sono in corso accertamenti sulle dinamiche dell'evento.