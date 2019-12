Governo al lavoro per il salvataggio della Popolare di Bari, convocato il Consiglio dei Ministri: ok al decreto?

Potrebbe arrivare già questa sera il decreto del governo per il salvataggio della Banca Popolare di Bari. Secondo quanto riportato dall'Ansa, che cita fonti di governo, il Consiglio dei Ministri sul tema è stato convocato per le 21. All'ordine del giorno - rivela l'Ansa - figurerebbe un decreto recante misure urgenti per la realizzazione di una banca di investimenti.

A confermare l'intenzione di approvare a breve la misura, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Stasera chiuderemo su Banca popolare di Bari. Faremo un intervento", ha detto il premier alla fine del concerto di Natale in Senato. "Tuteleremo i risparmiatori e non concederemo nulla ai responsabili di quella situazione critica e auspichiamo anzi azioni di responsabilità a loro carico".