Mare mosso a Pane e Pomodoro, bagnino salva due fratellini dall'annegamento

Il giovane bagnino 21enne, Elio Di Paola,in servizio sulla spiaggia barese, si è gettato immediatamente in acqua non appena ha visto i due bambini in difficoltà, riportandoli a riva