Malore mentre si fa il bagno a Pane e Pomodoro: turista straniera soccorsa e tratta in salvo

Aveva accusato un malore mentre era in acqua, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, perdendo anche conoscenza: una donna di origini straniere è stata tratta in salvo da tre unità cinofile della Scuola Cani Salvataggio Nautico intervenute per soccorrere la turista in difficoltà. La donna, di circa 50 anni d'età, è stata rianimata e assistita anche dai bagnini e da personale del 118. Un intervento molto rapido che ha consentito di salvare la bagnante, in una giornata contrassegnata dal mare decisamente calmo ed estivo.

Ad agire prontamente, le tre unità della Scuola che da 6 anni offre un servizio apprezzato e prezioso sulla spiaggia più amata della città. Il golden Maya e i labrador Billo e Tosca, rispettivamente comandati da Federica Cezza, Fabrizio Stea e Checco D'Amico, hanno recuperato la turista in poco tempo, sotto lo sguardo attento della figlia e dei tanti bagnanti che affollavano la zona: "In questi anni - spiega Donato Castellano, presidente della Scuola Cani Salvataggio Bari - abbiamo salvato complessivamente una decina di persone. I nostri operatori sono preparati e formati sulle tecniche più efficaci e rapide per poter entrare in azione con tempestività. E' un'attività che svolgiamo nei weekend, senza alcun compenso, ma con spirito di servizio e assistenza alla comunità e ai turisti". L'associazione distribuisce un opuscolo informativo con le 10 regole d'oro per evitare rischi e malori in acqua: "A volte - aggiunge Castellano - queste non vengono rispettate, specie dai bagnanti stranieri, come ad esempio l'evitare di mangiare prima di gettarsi in acqua", circostanza che può generare congestioni o malori.