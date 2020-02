Paura al porto, 15enne ha una crisi epilettica alla Dogana: salvato dai poliziotti

Colpito da un attacco epilettico, viene salvato dai poliziotti. L'episodio è avvenuto domenica scorsa durante i controlli al porto di Bari sui circa 2mila passeggeri provenienti da Durazzo, in Albania, per la messa di Papa Francesco. Un ragazzino 15enne albanese è stato colpito da un attacco di epilessia improvviso, segnalato dalle urla strazianti della madre: pronto l'intervento degli agenti della Polizia di Frontiera, che hanno impedito al ragazzo di soffocare, mettendo in atto le opportune manovre di estrazione della lingua, che stava bloccando le vie respiratorie.

Intervenuti poi due operatori del 118, che gli hanno prestato soccorso.