"C'è Samara in città", la prima segnalazione nel Barese è ad Acquaviva delle Fonti

Samara avrebbe varcato i confini della provincia di Bari. La macabra 'challenge' divenuta virale in queste settimane, che vede i protagonisti travestirsi come la celebre bimba 'in bianco' e con i capelli lunghissimi del film horror 'The Ring' , registra il primo possibile caso non lontano dal capoluogo pugliese, ad Acquaviva delle Fonti. Una telefonata giunta ai Carabinieri, nella serata di ieri, ne segnalava la presenza in una zona perfirica della cittadina. I militari, però, intervenuti, non hanno trovato nulla. In rete però circola una foto con una persona travestita dal personaggio mentre cammina lungo una strada isolata.

Un 'gioco' decisamente pericoloso che, in altre situazioni recenti, ha scatenato la curiosità dei giovanissimi, dandosi appuntamento per appostarsi e scovare l'autore della sfida, creando non pochi problemi d'ordine pubblico per le Forze dell'Ordine e, in alcuni casi, denunciando gli autori delle bravate per procurato allarme.