Sorpreso dal proprietario durante il furto in casa, fugge a piedi: bloccato dai carabinieri

Sorpreso dal padrone di casa mentre stava forzando la porta di ingresso dell'appartamento. Così il ladro si è dato alla fuga a piedi, cercando di dileguarsi per le strade di Sammichele. Ma l'allarme lanciato al 112 dal proprietario dell'abitazione ha fatto scattare l'immediato intervento dei carabinieri della locale stazione.

Così, poco dopo, il topo d'appartamento è stato bloccato e rintraccuato: in manette è finito un pregiudicato 38enne del luogo, individuato dai militari nei pressi della stazione ferroviaria. L’uomo è stato sottoposto ad un accurato controllo, nel corso del quale i carabinieri hanno accertato e comprovato le sue dirette responsabilità con il tentato furto in abitazione commesso poco prima. Dichiarato in arresto, su ordine della competente A.G., è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.