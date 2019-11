Viavai 'sospetto' dalla sua abitazione, fermato in strada per un controllo: in tasca dosi di cocaina

Già da giorni i carabinieri di Sammichele avevano notato movimenti 'sospetti' di tossicodipendenti del luogo dall'abitazione di un 38enne del luogo.

Dopo una serie di appostamenti, i militari hanno quindi deciso di approfondire i controlli e hanno bloccato l'uomo per le vie cittadine, trovandolo in possesso di 5,8 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, in casa del 38enne, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.