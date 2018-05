Guanti e bustoni, i residenti di San Cataldo ripuliscono la spiaggetta

Contenitori in plastica, cartacce, bottiglie, perfino buste di spazzatura, disseminate lungo il muretto e sulla spiaggetta in zona 'Provolina' sul lungomare Starita, a San Cataldo. A ripulire quel piccolo tratto di costa molto amato e utilizzato d'estate da chi abita in zona, sono stati questa mattina gli stessi residenti.

Armati di guanti, bustoni e tanta buona volontà, si sono ritrovati sulla spiaggetta per rimuovere quei rifiuti lasciati da più di un incivile (e in parte anche dalle mareggiate invernali). "Se non hai la spazzatura al posto del cuore unisciti al gruppo", lo slogan scelto per far conoscere l'iniziativa e invitare tutti i residenti a partecipare. All'iniziativa, lanciata dall'associazione 'Residenti San Cataldo', si sono unite Legambiente Bari, Retake Bari e Associazione IX Maggio. Al fianco dei cittadini anche Amiu Puglia, che ha fornito supporto e materiali per la pulizia (pinzette, guanti e bustoni).