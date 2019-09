Erbacce, topi e rifiuti nel terreno dell'ex scuola Duse: "Una bomba ecologica"

Rifiuti di ogni genere, erbacce alte ma anche "topi, insetti, carcasse di animali morti", in un terreno in cui "l'incuria e il degrado regnano sovrani". E' la denuncia dell'associazione 'Sos Città', relativa all'area dell'ex scuola Duse, tra strada San Girolamo e via Nicola Costa.

"La situazione è diventata ormai insostenibile. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria bomba ecologica perchè quest'area da essere destinata ai residenti di san Girolamo, è diventata una discarica a cielo aperto in mano agli incivili, per non parlare delle condizioni della recinzione ormai tutta arrugginita, divelta e pericolosa per chiunque!", denunciano i rappresentanti dell'associazione, Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, sollecitati da alcuni residenti del quartiere.

"È paradossale che sul destino di questo terreno non si riescono ad avere delle risposte concrete. L'area è ormai abbandonata inspiegabilmente da anni rendendo evidente come da parte dell'amministrazione non ci sia nessuna volontà in merito. Tuttavia, almeno la cura e la manutenzione è d'obbligo. Per questo chiediamo risposte sia all'assessore all'Ambiente Petruzzelli circa l'effettiva bonifica dell'area, sia all'assessore ai Lavori Pubblici Galasso per capire quali sono i progetti e quante le speranze per i residenti di risolvere un problema che si protrae da oltre 10 anni e con cui sono, senza colpe, costretti a convivere, ma soprattutto, nel frattempo, chiediamo la messa in sicurezza dell'area accompagnata da una pulizia approfondita e non superficiale della stessa", concludono.

Gallery