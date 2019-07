San Girolamo, 'cede' pezzo di frangiflutti: "Situazione pericolosa"

Un parziale 'cedimento' della barriera frangiflutti, in un tratto del lungomare di San Girolamo, in corrispondenza della pescheria Spirito di Patate. La segnalazione, postata anche sui gruppi social di quartiere, arriva da alcuni residenti: "E' una situazione molto pericolosa", dicono chiedendo al Comune interventi urgenti di ripristino e sottolineando in particolare i rischi per bambini e ragazzi che potrebbero trovarsi a giocare in quel punto.



(Foto E. Lorenzani)