Buste dell'immondizia e rifiuti in bella mostra: i luridi sporcano il nuovo lungomare di San Girolamo

L'incuria e il degrado non sembrano abbandonare il nuovo lungomare di San Girolamo: ignoti hanno infatti lasciato diverse buste dell'immondizia sulle sedute che accompagnano la passerella del waterfront, in fase di ultimazione. La segnalazione è finita sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro. Incuria senza fine, dunque, per colpa dei soliti luridi che continuano a sporcare la città