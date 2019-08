San Girolamo, rifiuti di ogni genere nei carrellati del porta a porta. Residenti esasperati: "Da tempo chiediamo telecamere"

C'è chi rispetta le regole e conferisce i rifiuti in modo corretto, e poi ci sono gli incivili di turno che invece 'approfittano' dei carrellati altrui per disfarsi dei rifiuti che non hanno voglia di differenziare. Una situazione che si ripete ormai da tempo - spiega un residente di Parco Verde 2, a San Girolamo - da quando nella zona è stata introdotta la raccolta dei rifiuti porta a porta.

"Nonostante i diversi interventi della polizia locale - spiega l'uomo - i luridi continuano a conferire lo schifo nei carrellati, i residenti chiedono le telecamere trappola all amministrazione comunale". "Residenti sporcaccioni e ostinati a non differenziare - prosegue - svuotano costantemente la frazione dell indifferenziato nei carrellati dell'edificio Parco Verde 2. Siamo stanchi di questa situazione".

Più volte in passato, spiega l'uomo, "i carrellati sono stati oggetto di verifiche da parte di Amiu e polizia locale, ma con pochi risultati". "Più e più volte, in diverse occasioni - aggiunge - i residenti hanno chiesto telecamere trappola all'amministrazione comunale e all'assessore all'Ambiente". Una richiesta che i residenti lanciano nuovamente, visto il perdurare della situazione.