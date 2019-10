A San Girolamo un murale per riqualificare il mercato: ricorda la 'Ciclatera', l'antico treno a vapore che portava al quartiere

Riqualificare un luogo vitale per il quartiere, come il mercato, attraverso un'azione collettiva, recuperando allo stesso tempo un pezzo della storia di San Girolamo. Una duplice operazione, quella che ha visto nascere il murale 'La ciclatera', ideato e realizzato dall'artista Giuseppe D'Asta in collaborazione con l'Associazione di illustratori 'La Puglia racconta. Tra Testo e Immagine' e i cittadini volontari di Retake Bari nell'ambito del programma Reti Civiche Urbane, con la sponsorizzazione di Cioppower srl.

L'opera, inaugurata questa mattina, si ispira all'antica 'ciclatera', il vecchio treno a vapore (così soprannominato per il suo sbuffo che lo rendeva paragonabile a una caffetteria, in dialetto, appunto, 'la ciclatera') che negli anni Trenta collegava Bari e Barletta, fermando nei quartieri di San Girolamo e Fesca, dove erano presenti delle colonie gestite da suore che permettevano ai bambini di bagnarsi nel mare in spiagge sabbiose ormai scomparse.

Una iniziativa nata per "sensibilizzare i cittadini alla cura dello spazio pubblico" e che ha visto il coinvolgimento, in queste settimane, di bambini, ragazzi, associazioni di quartiere e cittadini volontari, che si sono occupati di ripulire anche altre pareti della struttura, grazie ad una raccolta fondi sostenuta da mercatali e residenti per acquistare i materiali. L'evento rientra inoltre nella campagna “Illuminiamo il Futuro", promossa da Save the Children Italia, per favorire processi educativi virtuosi, offrire opportunità, ed occasioni di crescita sociale e culturale ai bambini e ai ragazzi che nel nostro Paese vivono in condizioni di povertà (educativa, economica e culturale).

All'inaugurazione hanno partecipato anche le assessore alle Attività economiche e alle Politiche educativa, Carla Palone e Paola Romano.



Gallery