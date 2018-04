Festa di San Nicola al via con la processione per la Cassetta della Traslazione: le limitazioni al traffico

Domenica 22 aprile sarà il giorno dell'apertura ufficiale della Sagra nicolaiana 2018: a Bari Vecchia, infatti, si svolgerà la consueta processione della Cassetta della Traslazione, contenente i resti lignei del contenitore in cui vi erano le ossa di San Nicola. Per consentire la manifestazione religiosa, il Comune, d'intesa con la Polizia Locale, ha disposto alcune limitazioni al traffico.

Dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, divieto di transito su piazza San Nicola e largo Urbano II.

Dalle 18, relativamente al passaggio della processione, divieto di transito lungo il seguente percorso: piazza San Nicola, arco Angioino, piazzetta 62 Marinai, strada Martinez, strada Santa Maria del Buonconsiglio, piazza San Pietro, strada Santa Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile, via Pier l’Eremita, strada Santa Chiara, strada San Luca, via delle Crociate, strada Carmine, strada San Marco, piazzetta Sant’Anselmo, strada Santo Totaro, strada dei Gesuiti, strada Fragigena, piazza Mercantile, piazza Ferrarese, via Vallisa, strada San Benedetto, strada de’ Gironda, strada degli Orefici, piazza Mercantile, strada Fragigena, strada Palazzo di Città, corte del Catapano, largo Urbano II, piazza San Nicola.