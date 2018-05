La rievocazione dello sbarco apre la festa di San Nicola. Musica, danze e artisti di strada per i vicoli di Bari vecchia

Illuminati dalla luce di fiaccole e padelle romane, popolani dell’epoca e soldati normanni attendono l’arrivo dal mare di un gozzo con a bordo alcuni marinai che fecero l’impresa e le preziose reliquie del Santo. Subito dopo, il corteo composto dagli stessi marinai, banditori, timpanisti e nobili del 1087, porta tra il popolo delle vie di Bari Vecchia le ossa di San Nicola.

Si sono aperti così, con la rievocazione dello sbarco delle ossa di San Nicola a Bari, i festeggiamenti in onore di San Nicola.

Dal Molo San Nicola, i figuranti hanno raggiunto i vicoli della città vecchia, percorsi da artisti di strada che hanno annunciato ai cittadini il corteo di domani. La rievocazione dello sbarco si è conclusa presso la chiesa di San Michele, dove è stata rappresentata la presa in consegna delle ossa del Santo da parte dell’Abate Elia.

Intanto, tra vicoli e piazze della città vecchia, una serie di eventi hanno ricreato quell'aria di festa che, secondo la tradizione, accolse l'arrivo a Bari dello spoglie di San Nicola. Dai canti e balli della tradizione russa in piazza dell'Odegitria, alla fanfara dei bimbi dell’ Istituto Comprensivo Massari- Galilei in largo Annunziata, al grande dipinto realizzato in piazzetta Chiesa del Gesú dal gruppo multietnico del progetto “Le mamme del mondo” in collaborazione con l’associazione Europea TraciaLand Ita.