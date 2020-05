Dal San Paolo l'appello per la festa di Santa Rita: "Niente assembramenti, chiediamo di portarla su un carro per il quartiere"

"Il nostro quartiere è strapieno di devoti della santa, sui balconi di tutto il quartiere c'è l'immagine di Santa Rita": per questo Michele Genchi, residente del quartiere San Paolo, chiede di non rinunciare, il 22 maggio, almeno alla processione organizzata nel quartiere in onore di Santa Rita.

"Chiediamo solo che Santa Rita venga portata sopra a un carro il 22 maggio, senza creare assembramento per le vie del quartiere", è l'appello lanciato da Genchi: la statua della santa, attualmente posizionata in una cappella in via Candura, verrebbe così portata per le strade del San Paolo a bordo "di un carro, o una macchina". "Qualcuno ci aiuti", conclude Genchi.