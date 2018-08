Puzza di "carne putrida" al San Paolo, cittadini esasperati dai cattivi odori. Il Comune: "Controlli dei vigili all'alba"

Odore di carne putrida o di pesce andato a male, avvertito in qualsiasi ora del giorno e della notte, senza una particolare ragione. Da giorni i residenti del quartiere San Paolo di Bari segnalano puzza e tanfo in un periodo dell'anno in cui è difficile non tenere le finestre aperte. Sul gruppo Facebook de 'La Voce del San Paolo' in tnti hanno vouto testimoniare i disagi, chiedendo al Comune di intervenire. Nei prossimi giorni cominceranno i pattugliamenti della Polizia Locale, attorno alle 5 del mattino, proprio per verificare l'andamento del fenomeno.

Petruzzelli: "Contattate la Polizia Locale"

Ad annunciarlo è l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli: "Si tratta - spiega a BariToday - dell'orario in cui i cittadini hanno maggiormente segnalato la presenza dei cattivi odori, avvertiti non tutti i giorni, anche a causa del vento. Questa mattina sono stato presente nel quartiere ma non ho sentito nulla". Dal Comune l'invito, ai cittadini, di segnalare sul momento la puzza: "E' importante - dice Petruzzelli - contattare la centrale operativa della Polizia Locale quando viene avvertito il tanfo, in modo da registrare zone e orari. Stiamo attendendo che i vigili producano dei verbali, in questo senso, in modo da chiarire la vicenda", conclude l'assessore.