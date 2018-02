San Paolo: degrado al 'parco della Legalità-area mercatale' di via De Ribera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Il reale problema non è solo sapere quando saranno realizzati degli interventi seri di manutenzione e ripristino ma le motivazioni per le quali è mancato il controllo su di un’opera pubblica di un bene comune” Incuria e degrado al Parco di via de Ribeira al quartiere San Paolo “questo succede quando alle inaugurazioni, alle intitolazioni non segue un vero impegno e anche l’amministrazione comunale che dovrebbe garantire decoro e sicurezza per i suoi cittadini si lascia sopraffare dall’inciviltà e dal senso di distruzione di alcuni” questa la riflessione del Consigliere Caradonna recatosi presso il Parco richiamato dalle numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti. Il Parco è stato intitolato “Parco della Legalità” “…per non dimenticare il sacrificio di quanti quotidianamente si prodigano per difenderla..”. In realtà una volta entrati, attraverso una delle tante recinzioni divelte si presenta un vero teatro di degrado e vandalismo, una chiara sconfitta per le Istituzioni. Eppure il parco viene utilizzato come area mercatale ogni Venerdì, ma ovunque si posi lo sguardo si trovano rifiuti, erbacce, bottiglie di vetro. Il parco è completamente al buio, senza alcun controllo e chiunque si sente libero di infrangere anche le regole più semplici, ad esempio far circolare un cane libero e senza museruola. Una zona in completo stato di abbandono dove purtroppo sono proprio i vandali i padroni di casa che entrano quando vogliono all’interno del parco attraverso le recinzioni aperte a discapito dei bambini, dei ragazzi e dei cittadini rispettosi di indicazioni e divieti che avrebbero potuto usufruire di una vasta zona per le attività ludiche e di socializzazione ed invece…. “Un Parco che poteva essere centro di aggregazione sociale e invece è in completo stato di abbandono con altalene fantasma, divani abbandonati, bagni chiusi, zone incendiate, telecamere non funzionanti (sembrerebbe), lampioni spenti, immondizia ovunque, bottiglie rotte ed assenza di guardiania… insomma la terra di nessuno”. “Sono curioso di scoprire quali risposte mai potranno dare alle interrogazioni che ho depositato, perché non c’è giustificazione valida per questo scempio” Il Consigliere ha richiesto attraverso una interrogazione l’elenco degli interventi realizzati e dei costi sostenuti per il Parco fino ad oggi oltre a una chiara indicazione dei servizi attualmente attivi e per i quali l’amministrazione comunale sta sostenendo dei costi, poiché non c’è ombra di controllo o di alcun tipo di manutenzione del verde in zona. “Nell’interrogazione ho poi richiesto per il futuro cosa ha previsto l’amministrazione in termini di interventi, costi ma soprattutto di misure da adottare per contrastare realmente gli atti di vandalismo, per la tutela del parco e della sicurezza di chi vorrebbe frequentarlo” insomma per il ripristino e la salvaguardia della Legalità.. nel Parco che vorrebbe celebrarla.

