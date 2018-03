Incendio negli uffici del giudice di pace al San Paolo: a fuoco schede elettorali

Incendio nella notte negli uffici del Giudice di Pace, al quartiere San Paolo. Secondo le prime informazioni, il rogo si sarebbe sviluppato nei locali sotterranei, adibiti ad archivio.

Distrutte schede elettorali

Stando ai primi rilievi, nei locali interessati dalle fiamme erano custoditi anche alcuni plichi delle schede elettorali relative alle ultime elezioni politiche del 4 marzo e alle scorse amministrative. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Le cause dell'incendio

Sulle cause del rogo accertamenti sono in corso da parte di polizia e vigili del fuoco. Non è escluso si sia trattato di un incendio doloso.