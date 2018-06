A fuoco i terreni tra ospedale e case: vigili del fuoco in azione al quartiere San Paolo

Vigili del Fuoco in azione, questo pomeriggio, in strada CapoScardicchio nel quartiere San Paolo, vicino all'ospedale, a causa di alcuni roghi appiccati nelle campagne attorno alle case. Squadre con autobotti sono intervenute verso le 16.30, allertate da alcuni residenti che avevano notato del fumo sprigionarsi nella zona dei terreni incolti e pieni di erba secca. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono rese più complicate a causa del vento. Ancora sconosciute le cause dei roghi, presumibilmente di origine dolosa.