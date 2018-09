San Paolo, ladri nel cantiere portano via il bagno chimico: recuperato dalla polizia locale

Sparito dal cantiere, ritrovato grazie alla collaborazione di alcuni cittadini. Oggetto del singolare furto, avvenuto qualche giorno fa in via Ricchioni, al San Paolo - dove è in corso la realizzazione di due aree verdi - un bagno chimico.

A dare notizia dell'episodio, attraverso la propria pagina Facebook, il presidente del III Municipio Massimo Spizzico: