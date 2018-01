San Paolo e Picone, cambiano le fermate dei bus Amtab

Amtab informa che a seguito di autorizzazione pervenuta da parte della Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche, con effetto immediato vengono spostate le seguenti fermate:

- viale delle Regioni al civico 44; la fermata viene posticipata di circa 40 mt. La suddetta fermata è utile per le linee 3, 13, 61 e “Servizio Scolastico”.

- via Scipione l’Africano, adiacente alla “Villa Bianca”; la fermata viene posticipata al civico 207. La suddetta fermata è utile per le linee 10, 11, 11/ e 27.

- via Scipione l’Africano, adiacente all’ “Istituto Preziosissimo Sangue”; la fermata viene anticipata al civico 284. La suddetta fermata è utile per le linee 10, 11, 11/, 27 e 35.



Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bari usa la nostra Partner App gratuita !