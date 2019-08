Cattivi odori e puzza "da vomito", al San Paolo ancora un'altra serata di disagi e finestre chiuse

Un'altra serata "da vomito" con i cattivi odori a disturbare il sonno, già messo a repentaglio dal caldo di queste nottate: al quartiere San Paolo di Bari proseguono le segnalazioni sulla 'puzza' che periodicamente viene avvertita dai residenti. Il malumore finisce sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro ma, come spiegato alcuni giorni fa dall'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli, l'origine dei miasmi è "fuori città". La situazione è stata quindi segnalata alla Polizia Metropolitana che ha avviato accertamenti per risalire all'origine del caso. Nel frattempo, gli abitanti, in un caldo agosto, non possono evitare di tenere le finestre chiuse se non vogliono respirare la puzza di 'gamberoni marci".