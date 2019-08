"Puzza da vomito" e "finestre chiuse": ancora una notte da incubo per i cittadini del San Paolo

Una puzza insopportabile "da vomito" e cittadini "costretti a chiudere le finestre "e utilizzare i condizionatori": è stata una notte decisamente poco piacevole per centinaia di residenti del quartiere San Paolo, impegnati a fronteggiare i cattivi odori, in particolare tra le palazzine nelle vicinanze della porzione di rione in zona Ospedale, quella più periferica.

Numerose le segnalazioni dei residenti sulla bacheca Facebook del sindaco Decaro: "Siamo cittadini uguali agli altri, paghiamo le tasse e penso che è nostro diritto poter essere liberi di aprire o meno le finestre" afferma un abitante. Per tentare di arginare il problema si muovono anche i gruppi di quartiere, come 'La voce del San Paolo', i quali propongono "ronde notturne" per individuare "sporcaccioni serali". Al momento, però, il mistero sul perchè della puzza "di gamberoni andati a male" sembra irrisolvibile.