Sorpreso a rubare gasolio da un autocarro in sosta: arrestato pregiudicato 'in trasferta'

Sorpreso e bloccato dalla polizia mentre stava rubando gasolio dal serbatoio di un autocarro in sosta. In manette, in via Bellini, al quartiere San Paolo, è finito un pregiudicato 44enne di Bitonto.

Grazie ad una segnalazione giunta al 113, i poliziotti della Squadra Volante si sono recati sul posto ed hanno sorpreso l’uomo che, dopo aver danneggiato il tappo del serbatoio di un autocarro, stava travasando il gasolio all'interno di una tanica da 20 litri. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso; l’attività è stata estesa alla sua vettura, una Lancia Y parcheggiata poco distante, all’interno della quale è stata rinvenuta una tanica da 20 litri piena di gasolio ed altre taniche, dello stesso tipo, ancora vuote.

L’auto, le taniche e gli arnesi sono stati sequestrati, il gasolio asportato è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il 44enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.