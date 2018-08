Schiuma nella vasca, torna a funzionare la fontana vandalizzata al San Paolo

Alcuni giorni fa era finita nel mirino dei vandali, che avevano gettato del sapone nella vasca, provocando una densa schiuma che rischiava di creare seri danni. Per fortuna, la tempestiva segnalazione di un cittadino e l'altrettanto rapido intervento della ditta, hanno evitato il peggio per la fontana di piazza Europa, nel centro direzionale del San Paolo. Dopo gli interventi di manutenzione, questa mattina la fontana è stata rimessa in funzione. Con la speranza che i teppisti di turno non tornino a colpire ancora.