San Pio avrà un nuovo campo da calcio a cinque: cominciati i lavori di riqualificazione

Sarà completato entro una decina di giorni il rifacimento del campo da calcio e 5 a poca distanza da piazzetta Eleonora, nel quartiere San Pio. L'intervento, messo a punto dal Comune, è stato finanziato dalla Mapei Spa attraverso una procedura di sponsorizzazione: l'azienda, tra i leader nella produzione e vendita di prodotti chimici per l'edilizia e l'industria, ha fornito il materiale per riqualificare il campetto. La posa in opera, invece, è a cura di Formedil Bari, già al fianco dell’amministrazione comunale nell’ambito del cantiere scuola per il recupero della palestra dell’ex scuola media Moro nello stesso quartiere, iniziativa che ha visto impegnati una decina di giovani residenti, poi costituitisi in associazioni.

In arrivo anche alcune giorstrine

Negli scorsi mesi, Formedil e alcuni ragazzi del quartiere hanno riqualificato le gradinate che circondano il campetto oltre agli ambienti esterni all'ex palestra riqualificata e all'Accademia del Cinema. In arrivo anche nuove giostrine in due aree ludiche, nella pineta del quartiere e ina zona interna agli alloggi popolari.