Tra rottami, cani e rifiuti di ogni genere, il degrado dell'ex mercato coperto di San Pio: "Scempio totale"

Rifiuti di ogni genere, pavimento invaso da un liquido verde sul quale giacciono alcuni bancali per evitare di bagnarsi, un box chiuso dove c'è un cane: sono solo alcune delle cose che si possono trovare nella struttura di via della Lealtà, al quartiere San Pio di Bari, che avrebbe dovuto ospitare il mercato coperto del quartiere. Un edificio realizzato nella metà degli anni '80, da allora sostanzialmente abbandonato a se stesso, dove di tanto in tanto qualcuno appicca anche qualche incendio, in un luogo situato a pochi passi dalle palazzine abitate dai residenti. Un vero e proprio scempio, per il quale, in 30 anni, non è stato fatto praticamente nulla, tra proposte e promesse mai realizzate.

L'area è stata visitata, questa mattina, centrodestra cittadino, nel secondo sopralluogo in due settimane in altrettante zone della città, per ripercorrere le incompiute baresi: "Una situazione del genere è possibile a Bari - spiega Massimo Cassano (Forza Italia) - dove c'è un'amministrazione non all'altezza. Sono anni che denunciamo tutto questo. Qui vengono ragazzini e bambini, c'è gente che forse utilizza alcuni locali come deposito. I consiglieri comunali e municipali di centrodestra faranno sentire la loro voce. Stiamo lavorando per una nuova proposta in vista delle Comunali 2019. Nel programma sono previsti interventi in tutti i quartieri, non solo nel centro della città".

"Sembra di stare a Scampia"

Passeggiando per la struttura è impossibile non notare sanitari rotti, strutture metalliche fatiscenti e pareti sfondate: "E' la dimostrazione plastica - dice Michele Picaro (Forza Italia) - di come l'amministrazione abbandoni i cittadini di San Pio e anche gli immobili di sua proprietà. Un anno fa denunciammo questa situazione incresciosa. Queste strutture vanno riqualificate e riammodernate". Filippo Melchiorre (Fratelli d'Italia), annuncia che gli esponenti dell'opposizione si rivolgeranno a Prefetto e allo stesso sindaco: "E' una bomba sanitaria", sostiene. Un'opinione condivisa da Fabio Romito (Misto-Nci): "Mi sembra di stare a Scampia. San Pio merita risposte e rispetto. E' una delle situazioni di degrado che non possono essere tollerate in una città che si vuole definire moderna".