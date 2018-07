Due immobili a San Pio e Mungivacca da trasformare in strutture culturali e sportive: al via il bando del Comune

Due immobili di proprietà comunale a San Pio e Mungivacca potranno diventare contenitori culturali e sportivi. La Ripartizione Patrimonio ha pubblicato un avviso per la locazione dell'ex Cnipa a Enziteto e per gli ex impianti sportivi Debar del quartiere Mungivacca, dell'importo, rispettivamente, di circa 9300 e 87mila euro. La concessione, della durata di 6 anni, avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Potranno partecipare alla gara imprenditori individuali e soggetti commerciali in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione. Le offerte potranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 27 luglio all'ufficio protocollo del Comune di Bari - ripartizione Patrimonio, in viale Archimede 41 a Japigia.

“Prosegue l’attività di restituzione degli spazi ai cittadini da parte della ripartizione Patrimonio - commenta il vicesindaco e assessore al patrimonio Pierluigi Introna - un’attività che ci vede costantemente impegnati con vari segmenti della cittadinanza attiva nello sforzo di rendere accessibili tutti quei beni che attualmente non sono utilizzati e che necessitano di interventi di manutenzione. Questi due bandi rappresentano, quindi, la nostra idea di comunità, inclusiva e in continuo movimento, con un’offerta dell’amministrazione comunale nei confronti di tutti i soggetti che abbiano voglia di impegnarsi nel recupero e nel riuso degli spazi e di vivere questi luoghi utilizzando il proprio talento, la fantasia e l’amore per la nostra città”.