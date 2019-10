Furto notturno in oleificio a Sannicandro: ladri forzano cancello e portano via tre trattori

Si sarebbero introdotti nell'azienda forzando un cancello di ingresso, per poi dileguarsi riuscendo a portar via tre trattori. Furto di mezzi agricoli nella notte a Sannicandro: nel mirino dei malviventi, l'oleificio cooperativo 'Il sannicandrese', in contrada Picone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sannicandro, e i militari del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Modugno, al comando del capitano Corrado Quarta. Oltre ai rilievi sul luogo del furto, gli investigatori stanno cercando di capire se telecamere private eventualmente presenti in zona possano aver ripreso il passaggio dei malviventi e fornire dunque indicazioni utili alle indagini.