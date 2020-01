La lite tra famiglie sfocia in aggressione: uomo colpito al volto con un coltello, la rissa per un fondo agricolo

L'accesa discussione tra due gruppi familiari degenera, e il litigio sfocia in aggressione. E' accaduto martedì sera, intorno alle 20, a Sannicandro, dove un uomo di 55 anni è rimasto ferito al volto nel corso di una rissa.

A 'fronteggiarsi', due padri con i rispettivi figli: in cinque sono stati identificati dai carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Modugno, al comando del capitano Corrado Quarta, che hanno avviato immediate indagini sull'accaduto. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'accesa discussione tra i due gruppi - due persone da una parte, tre dall'altra - sarebbe scaturita da questioni legate ad un fondo agricolo. La violenta lite, avvenuta in strada nei pressi di via Diaz, è poi degenerata: uno dei due padri avrebbe quindi tirato fuori forse un coltello - o comunque un oggetto appuntito, non ancora recuperato - scagliandosi contro l'altro e ferendolo al volto.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno ricostruito l'accaduto e individuato i cinque, che saranno denunciati per rissa, mentre il responsabile del ferimento risponderà anche di lesioni. Il 55enne ferito è stato soccorso e medicato in ospedale: le sue condizioni non sono gravi.

