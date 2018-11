Strade dissestate ed ex mercato nel degrado: Sos dal quartiere Santa Rita

Dall'asfalto reso sconnesso dalle radici degli alberi, ai tombini intasati, alla struttura dell'ex mercato che "cade a pezzi", con i detriti che cadono "sulle nostre auto e sui passanti". L'Sos arriva dal quartiere Santa Rita: a scrivere sono alcuni cittadini sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro.

"Caro sindaco, ma le sembra normale vivere in queste condizioni nei piccoli quartieri di Bari?", scrivono. "Questo è il quartiere Santa Rita che lei conosce perché venne con Emiliano a fare propaganda politica prommettendo di dargli una sistemata ma così non è stato!". "Una domanda che mi chiedo: ma le nostre trattenute sulle buste imposte dal comune dove vanno a finire se non per per decorare i quartieri dove abitiamo?".