"Parcheggi fuori controllo, gazebo abusivi e rifiuti" sul lungomare di Santo Spirito e Palese: la denuncia del M5S

"Assenza di controlli" sui parcheggi, auto lasciate a ridosso della battigia, ma anche gazebo e tavolate per barbecue non autorizzate, con annesso spettacolo di rifiuti al mattino: la neoconsigliera per il M5S al Municipio V, Francesca Maiorano, denuncia lo stato del lungomare di Santo Spirito e Palese, chiedendo immediati interventi per ridurre le "scene d'inciviltà" delle ultime settimane, moltiplicatesi con l'avvio della stagione estiva.

"Servono anche aree picnic controllate"

Tra i problemi principali rilevati. la questione sporcizia e la mancanza di Zone parcheggio con aree pic nic controllate, come avviene in altre località turistiche". Maiorano afferma che solo "a luglio inoltrato", dopo "continui solleciti e lamentele" è stato aumentato "il numero dei cestoni sul lungomare". svuotandoli "lasciando il lezzo di pipì e pipù canina e umana", mentre "per qualche bagno chimico, la cui pulizia lascerà a desiderare scoraggiando ad entrare anche i più propensi a farne uso in caso di emergenza, bisognerà attendere più della metà di luglio poiché verranno posizionati il 19 in occasione dell'evento della rcu di Santo Spirito".

"Nel frattempo - aggiunge - continuano gli accampamenti abusivi con gazebo, tavolate per barbecuelasciando qualsiasi forma di rifiuto sulla spiaggia o sul lungomare", anche sul tratto di costa di Palese (foto Onofrio Pinto Fb). "Finché non verranno individuate a monte le responsabilità di chi fa cosa, dove, quando, come e perché, non serviranno a nulla le azioni temporanee effettuate in emergenza" sottolinea concludendo la consigliera pentastellata.

Gallery