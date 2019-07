Lungomare di Santo Spirito chiuso al traffico di domenica: cambiano i percorsi del bus

Lungomare di Santo Spirito chiuso al traffico di domenica pomeriggio. La sperimentazione sarà valida per il mese di agosto, e riguarderà il tratto dal bar 'Qui si gode' al ristorante Il Gabbiano, dove scatterà lo stop alle auto dalle 17 alle 24. Un test pensato per favorire il passeggio sul lungomare e creare un'isola pedonale anche in vista della possibile organizzazione di eventi.

La chiusura del lungomare Cristoforo Colombo comporterà anche alcune variazioni di percorso per i bus della linea 1 (nelle giornate di domenica 4, 11 e 18 agosto). In particolare, i mezzi della linea 1 in direzione lungomare C. Colombo-S. Spirito, giunti in via Napoli proseguiranno sulla stessa, svolteranno a destra per via Paul Harris, lungomare Cristoforo Colombo capolinea). In direzione piazza Moro invece i bus effettueranno il percorso ordinario.