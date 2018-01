Rifacimento strade e segnaletica nei quartieri: avanti con i lavori a Santo Spirito e nel Municipio V

Proseguono i lavori di manutenzione e rifacimento delle strade nei quartieri cittadini: In particolare, nel Municipio V, operai in azione a Santo Spirito dove nella zona di via Conte Massa è stata eseguita la rimozione della vecchia pavimentazione in asfato, con la posa di quello nuovo. Sistemate anche le zanelle e la nuova segnaletica orizzontale, comprensiva di strisce pedonali. Gli interventi fanno parte del 'pacchetto' complessivo da 4 milioni che prevede la riqualificazione in numerose zone della città, riparando non solo le strade ma anche i marciapiedi.