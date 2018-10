Santo Spirito, salta tombino in via Fiume: "Strada allagata dai liquami, problema atavico"

La pioggia intensa fa saltare il tombino della fogna, con conseguenti disagi per pedoni e auto. La segnalazione arriva da via Fiume, a Santo Spirito, strada in cui ha anche sede la delegazione municipale. "E' un problema atavico, succede ogni volta che piove", lamenta un lettore inviando in redazione foto e video della strada allagata e segnalando la "copiosa uscita di escrementi" e i disagi anche per gli automobilisti, costretti a salire sul marciapiede per evitare il tombino sollevato a centro strada. I problemi legati alla fogna, in realtà, interessano un po' tutto il quartiere e si ripresentano più o meno in occasione di ogni pioggia abbondante, come già segnalato in passato.