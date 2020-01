A Santo Spirito la domenica dei volontari dedicata all'ambiente: via bottiglie, carcasse di elettrodomestici e sacchetti abbandonati

Armati di guanti, pinze e buona volontà, si sono ritrovati per dedicare qualche ora della domenica a ripulire le campagne lungo via Speranza, a Santo Spirito. Volontari in azione, questa mattina, per il secondo 'clean up' promosso dal gruppo 'Vogliamo Santo Spirito pulita'.

Decine di bustoni di spazzatura il 'bottino' dell'azione. Nei terreni adiacenti alla strada, i volontari hanno raccolto di tutto: dai sacchetti di spazzatura probabilmente abbandonati 'al volo' da qualche automobilista di passaggio, a centinaia di bottiglie in vetro disseminate lungo la vegetazione. E poi ancora oggetti di plastica, cartacce, fino a rifiuti ingombranti come carcasse di elettrodomestici e pc, e persino una porta e la rete di un letto ormai arrugginita.

"Dal prossimo clean up, si torna sul mare", annunciano i promotori del gruppo che annunciano per quest'anno "tante iniziative, anche per i più piccoli".

(Foto VogliAmo Santo Spirito pulita)